В двух городах Украины запустят 5G: Федоров сообщил детали

5G / © Associated Press

В двух городах Украины в пилотных зонах будет запущен 5G. Произойдет это в течение следующих нескольких недель.

Об этом сообщил первый вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время трансляции в TikТok.

По его словам, пилотные проекты будут развернуты в центрах некоторых городов.

"Очень скоро, в течение нескольких недель мы уже запустим 5G для этих городов, а точнее частей этих городов. И это будет первый важный шаг, который будет масштабироваться дальше", - подчеркнул Федоров.

Федоров отметил, что такие проекты тяжело масштабировать во время полномасштабной войны.

"Надо учесть военные самолеты, радары и другие средства РЭБ. Например, потому что 5G работают на определенных частотах и должна быть определенная совместимость. Мы над этим долго работали, тестировали с военными и будет определенный пилот", - пояснил министр.

Напомним, издание «Минфин» сообщило, что в Украине Интернет может подорожать в десять раз и достичь 3 тыс. грн. Закон №4670-IX вводит ряд важных изменений в сфере мобильного Интернета, в частности ключевой новацией стали обновленные стандарты скорости. Интернет может подорожать до уровня Европы — то есть до 2000-3000 грн в месяц (сейчас пакеты стоят 200-300 грн).

Заметим, 25 ноября президент Владимир Зеленский подписал Закон №4670-IX о качественном мобильном Интернете. Документ является важным шагом в обеспечении быстрого и прогнозируемого интернета для каждого украинца, независимо от места жительства.