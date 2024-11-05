В двух киевских вузах запретили использовать Telegram: кого это коснулось

В Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко с 11 ноября будет запрещено использование мессенджера Telegram для служебных целей. Также запрет затронул Национальный авиационный университет.

Об этом сообщил Институт массовой информации.

В телеграмм-канале КНУ им. Тараса Шевченко администрация провела опрос пользователей об альтернативных платформах для общения.

"Итак, друзья, тема закрытия Telegram проговаривается в Украине не впервые. Сейчас актуальность и реальность этого достигли своей вершины. Национальный координационный центр кибербезопасности при Совете национальной безопасности и обороны Украины принял решение об ограничении использования мессенджера Telegram. Это касается и сферы высшего образования в частности", – говорится в сообщении.

Студенты сообщают, что Wi-Fi в общежитиях больше не поддерживает Telegram, и мессенджер также не будет работать на территории университета.

Кроме того, в Telegram-канале Национального авиационного университета был обнародован приказ, запрещающий использование мессенджера Telegram на служебных и рабочих компьютерах.

Наказ НАУ/Telegram

Согласно новому приказу сотрудникам университета запрещается устанавливать и использовать Telegram на служебных компьютерах, а также на личных, если они используются для работы. Также запрещается передавать информацию, используемую в рабочих процессах, и осуществлять коммуникацию в служебных целях через этот мессенджер.

Если деятельность сотрудника связана с Telegram, например, администрированием официального канала, он обязан подать служебную записку для получения разрешения.

Напомним, в Украине приступили к ограничению на использование мессенджера Telegram в государственных учреждениях. Сначала запрет ввели в Верховной Раде, затем к нему присоединились областные администрации, в частности, Львовская ОВА. В средине октября такие приказы начали получать чиновники, военнослужащие и работники критической инфраструктуры по всей стране.

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