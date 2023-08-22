В двух областях не отменили воздушную тревогу: что известно

Во вторник, 22 августа, более получаса в Украине продолжалась воздушная тревога. Она завершилась во всех регионах, кроме Запорожской и Донецкой областей. В 13:43 ее отменили и в этих регионах.

Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ.

"Воздушная тревога в Запорожской и Донецкой областях остается связанной с активностью вражеской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлении", — говорится в сообщении.

К слову, в Запорожской области сирены раздаются с 11:53, а в Донецкой области — с 11:56. Тревогу в областях отменили в 13.45. В то время как у других — в 13:23.

Как сообщалось, после 12:50 по всей Украине объявлена воздушная тревога. Она была связана со взлетом МиГ на территории РФ.

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