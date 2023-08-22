Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В двух областях не отменили воздушную тревогу: что известно

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
3637
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В двух областях не отменили воздушную тревогу: что известно

Воздушная тревога.

Более 30 мин по всей стране звучали сирены.

Во вторник, 22 августа, более получаса в Украине продолжалась воздушная тревога. Она завершилась во всех регионах, кроме Запорожской и Донецкой областей. В 13:43 ее отменили и в этих регионах.

Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ.

"Воздушная тревога в Запорожской и Донецкой областях остается связанной с активностью вражеской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлении", — говорится в сообщении.

К слову, в Запорожской области сирены раздаются с 11:53, а в Донецкой области — с 11:56. Тревогу в областях отменили в 13.45. В то время как у других — в 13:23.

Как сообщалось, после 12:50 по всей Украине объявлена воздушная тревога. Она была связана со взлетом МиГ на территории РФ.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
3637
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация