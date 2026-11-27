Отключение света в Украине 28 ноября / © ТСН

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Ситуация с электроснабжением в Запорожской и Днепропетровской областях остается сложной из-за значительных повреждений энергетической инфраструктуры в результате российских атак. В обоих регионах продолжают действовать аварийные отключения электроэнергии.

Об этом сообщили в НЭК «Укрэнерго».

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Где продолжаются аварийные отключения

Энергетики круглосуточно ремонтируют поврежденное оборудование и стараются как можно быстрее вернуть электричество потребителям. В то же время, работы осложняются последствиями российских ударов по энергетическим объектам.

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В Херсонской области благодаря работе энергетиков ситуацию с электроснабжением удалось стабилизировать.

Какие отключения света будут действовать 28 ноября

В субботу, 28 ноября, в части областей Украины в течение всех суток будут применять ограничения потребления электроэнергии.

В частности:

для промышленных потребителей будут действовать графики ограничения мощности;

для всех категорий потребителей — графики почасовых отключений объемом от 1 до 3 очередей.

Конкретные часы обесточивания зависят от региона и группы потребителей. Время и объем ограничений могут изменяться в зависимости от ситуации в энергосистеме. Актуальные графики публикуют региональные облэнерго и ДТЭК. (дополняется)

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График отключения света в Киеве

График отключения света в столице 28 ноября:

Группа 1: 11:30-16:30, 22:30-24:00

Группа 2: 12:00-17:00

Группа 3: 13:00-17:30

Группа 4: 13:30-18:00

Группа 5: 06:00-09:00, 15:00-19:00

Группа 6: 06:00-09:30, 16:00-20:00

Группа 7: 06:00-10:30, 16:30-21:00

Группа 8: 08:00-11:30, 17:00-22:00

Группа 9: 08:00-12:00, 17:30-22:00

Группа 10: 09:00-13:00, 18:00-22:30

Группа 11: 09:30-13:30, 19:00-24:00

Группа 12: 10:30-15:00, 21:00-24:00

Группа 13: 11:30-16:30, 22:30-24:00

Группа 14: 12:00–17:00

Группа 15: 13:00–17:30

Группа 16: 13:30–18:00

Группа 17: 06:00-09:00, 15:00-19:00

Группа 18: 06:00-09:30, 16:00-20:00

Группа 19: 06:00-10:30, 16:30-21:00

Группа 20: 08:00-11:30, 17:00-22:00

Группа 21: 08:00-12:00, 17:30-22:00

Группа 22: 09:00-13:00, 18:00-22:30

Группа 23: 09:30-13:30, 19:00-24:00

Группа 24: 10:30-15:00, 21:00-24:00

Группа 25: 11:30-16:30, 22:30-24:00

Группа 26: 12:00–17:00

Группа 27: 13:00–17:30

Группа 28: 13:30–18:00

Группа 29: 06:00-09:00, 15:00-19:00

Группа 30: 06:00-09:30, 16:00-20:00

Группа 31: 06:00-10:30, 16:30-21:00

Группа 32: 08:00-11:30, 17:00-22:00

Группа 33: 08:00-12:00, 17:30-22:00

Группа 34: 09:00-13:00, 18:00-22:30

Группа 35: 09:30-13:30, 19:00-24:00

Группа 36: 10:30-15:00, 21:00-24:00

Группа 37: 11:30-16:30, 22:30-24:00

Группа 38: 12:00–17:00

Группа 39: 13:00–17:30

Группа 40: 13:30-18:00

Группа 41: 06:00-09:00, 15:00-19:00

Группа 42: 06:00-09:30, 16:00-20:00

Группа 43: 06:00-10:30, 16:30-21:00

Группа 44: 08:00-11:30, 17:00-22:00

Группа 45: 08:00-12:00, 17:30-22:00

Группа 46: 09:00-13:00, 18:00-22:30

Группа 47: 09:30-13:30, 19:00-24:00

Группа 48: 10:30-15:00, 21:00-24:00

Группа 49: 11:30-16:30, 22:30-24:00

Группа 50: 12:00–17:00

Группа 51: 13:00–17:30

Группа 52: 13:30-18:00

Группа 53: 06:00-09:00, 15:00-19:00

Группа 54: 06:00-09:30, 16:00-20:00

Группа 55: 06:00-10:30, 16:30-21:00

Группа 56: 08:00-11:30, 17:00-22:00

Группа 57: 08:00-12:00, 17:30-22:00

Группа 58: 09:00-13:00, 18:00-22:30

Группа 59: 09:30-13:30, 19:00-24:00

Группа 60: 10:30-15:00, 21:00-24:00

График отключения света в Николаевской области

График отключения света в Николаевской области 28 ноября:

Очередь 1.1: 00:00 — 00:30, 07:30 — 09:30, 15:30 — 20:00

Очередь 1.2: 09:30 — 13:00, 16:30 — 20:00, 23:30 — 00:00

Очередь 2.1: 13:00 — 20:00

Очередь 2.2: 09:30 — 13:00, 20:00 — 23:30

Очередь 3.1: 06:00 — 09:30, 13:00 — 16:30

Очередь 3.2: 13:00 — 16:30, 20:00 — 23:30

Очередь 4.1: 13:00 — 16:30, 20:00 — 22:30

Очередь 4.2: 07:30 — 13:00, 16:30 — 20:00

Очередь 5.1: 00:00 — 00:30, 09:30 — 16:30, 23:30 — 00:00

Очередь 5.2: 00:00 — 00:30, 09:30 — 13:00, 20:00 — 23:30

Очередь 6.1: 06:00 — 09:30, 16:30 — 22:30

Очередь 6.2: 06:00 — 09:30, 16:30 — 20:00, 23:30 — 00:00

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График отключения света в Полтавской области

График отключения света в Полтавской области 28 ноября:

Очередь 1.1: 04:00 — 05:00, 10:00 — 12:30, 16:00 — 19:00, 22:00 — 24:00

Очередь 1.2: 04:30 — 06:30, 10:30 — 13:00, 16:30 — 19:30, 22:30 — 24:00

Очередь 2.1: 05:00 — 07:00, 11:00 — 13:30, 17:00 — 20:00, 23:00 — 24:00

Очередь 2.2: 06:00 — 07:30, 11:30 — 14:00, 17:30 — 20:00, 23:30 — 24:00

Очередь 3.1: 06:00 — 08:30, 12:00 — 14:30, 18:00 — 20:30

Очередь 3.2: 00:00 — 00:30, 06:30 — 09:00, 12:30 — 15:00, 18:30 — 21:00

Очередь 4.1: 00:00 — 02:00, 07:00 — 09:30, 13:00 — 15:30, 19:00 — 21:30

Очередь 4.2: 00:30 — 02:30, 07:30 — 10:00, 13:30 — 16:30, 19:30 — 22:00

Очередь 5.1: 02:00 — 03:00, 08:00 — 10:30, 14:00 — 17:00, 20:00 — 22:30

Очередь 5.2: 02:30 — 03:30, 08:30 — 11:00, 14:30 — 17:30, 20:30 — 23:00

Очередь 6.1: 03:00 — 04:00, 09:00 — 11:30, 15:00 — 18:00, 21:00 — 23:30

Очередь 6.2: 03:30 — 04:30, 09:30 — 12:00, 15:30 — 18:30, 21:30 — 24:00

График отключения света в Харьковской области

График отключения света в Харьковской области 28 ноября:

Очередь 1.1: 07:00 — 10:30, 16:00 — 21:00

Очередь 1.2: 07:00 — 10:30, 16:00 — 21:00

Очередь 2.1: 07:00 — 10:30, 17:30 — 21:00

Очередь 2.2: 07:00 — 10:30, 14:00 — 16:00, 17:30 — 21:00

Очередь 3.1: 10:30 — 14:00, 21:00 — 24:00

Очередь 3.2: 10:30 — 14:00, 21:00 — 24:00

Очередь 4.1: 00:00 — 03:30, 10:30 — 14:00, 17:30 — 24:00

Очередь 4.2: 00:00 — 03:30, 08:00 — 14:00, 17:30 — 20:00, 21:00 — 24:00

Очередь 5.1: 06:00 — 07:00, 14:00 — 17:30

Очередь 5.2: 06:00 — 07:00, 14:00 — 17:30

Очередь 6.1: 03:30 — 07:00, 14:00 — 17:30, 21:00 — 24:00

Очередь 6.2: 03:30 — 07:00, 10:30 — 17:30

График отключения света в Сумской области

График отключения света в Сумской области 28 ноября:

Очередь 1.1: 18:00 — 22:00

Очередь 1.2: 16:00 — 20:00, 22:00 — 24:00

Очередь 2.1: 14:00 — 18:00, 20:00 — 24:00

Очередь 2.2: 12:00 — 16:00, 18:00 — 22:00

Очередь 3.1: 10:00 — 14:00, 16:00 — 20:00, 22:00 — 24:00

Очередь 3.2: 08:00 — 12:00, 14:00 — 18:00, 20:00 — 22:00

Очередь 4.1: 06:00 — 10:00, 12:00 — 16:00, 18:00 — 20:00

Очередь 4.2: 04:00 — 08:00, 10:00 — 14:00, 16:00 — 20:00

Очередь 5.1: 02:00 — 06:00, 08:00 — 12:00, 14:00 — 18:00

Очередь 5.2: 00:00 — 04:00, 06:00 — 10:00, 12:00 — 14:00

Очередь 6.1: 00:00 — 02:00, 06:00 — 08:00, 10:00 — 12:00, 22:00 — 24:00

Очередь 6.2: 08:00 — 10:00, 20:00 — 24:00

График отключения света в Черниговской области

График отключения света на Черниговщине 28 ноября:

Очередь 1.1: 06:00 — 08:00, 15:00 — 18:00, 22:00 — 24:00

Очередь 1.2: 06:00 — 08:00, 15:00 — 18:00, 22:00 — 24:00

Очередь 2.1: 08:00 — 11:30, 16:00 — 20:00

Очередь 2.2: 08:00 — 11:30, 15:00 — 20:00

Очередь 3.1: 06:00 — 08:00, 11:30 — 15:00, 20:00 — 22:00

Очередь 3.2: 08:00 — 11:30, 22:00 — 24:00

Очередь 4.1: 08:00 — 11:30, 18:00 — 22:00

Очередь 4.2: 08:00 — 11:30, 18:00 — 22:00

Очередь 5.1: 11:30 — 18:00

Очередь 5.2: 11:30 — 18:00

Очередь 6.1: 11:30 — 15:00, 18:00 — 22:00

Очередь 6.2: 11:30 — 15:00, 18:00 — 22:00

Графики отключений в Винницкой области

График отключения света в Винницкой области 28 ноября:

Очередь 1.1: 08:00 — 10:00, 12:00 — 16:00, 20:00 — 22:00

Очередь 1.2: 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00, 20:00 — 22:00

Очередь 2.1: 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00, 18:00 — 22:00

Очередь 2.2: 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00, 18:00 — 22:00

Очередь 3.1: 10:00 — 12:00, 14:00 — 18:00, 22:00 — 24:00

Очередь 3.2: 10:00 — 12:00, 16:00 — 18:00, 22:00 — 24:00

Очередь 4.1: 08:00 — 12:00, 16:00 — 18:00, 22:00 — 24:00

Очередь 4.2: 10:00 — 12:00, 16:00 — 18:00, 20:00 — 22:00

Очередь 5.1: 12:00 — 14:00, 16:00 — 20:00

Очередь 5.2: 06:00 — 08:00, 12:00 — 14:00, 16:00 — 20:00

Очередь 6.1: 06:00 — 08:00, 12:00 — 14:00, 18:00 — 20:00

Очередь 6.2: 06:00 — 08:00, 10:00 — 14:00, 18:00 — 20:00

График отключения света в Хмельницкой области

График отключения света в Хмельницкой области 28 ноября:

Очередь 1.1: 12:00 — 16:00, 19:00 — 22:00

Очередь 1.2: 08:00 — 12:00, 15:00 — 18:00, 21:00 — 24:00

Очередь 2.1: 06:00 — 08:00, 12:00 — 15:00, 18:00 — 20:00

Очередь 2.2: 08:00 — 12:00, 16:00 — 19:00

Очередь 3.1: 12:00 — 16:00, 19:00 — 21:00

Очередь 3.2: 06:00 — 08:00, 16:00 — 18:00, 22:00 — 24:00

Очередь 4.1: 09:00 — 12:00, 16:00 — 19:00

Очередь 4.2: 16:00 — 19:00, 22:00 — 24:00

Очередь 5.1: 06:00 — 09:00, 12:00 — 16:00, 19:00 — 22:00

Очередь 5.2: 08:00 — 12:00, 18:00 — 22:00

Очередь 6.1: 08:00 — 12:00, 16:00 — 19:00

Очередь 6.2: 12:00 — 16:00, 19:00 — 22:00

Российские атаки усложняют работу энергосистемы

Накануне, 26 ноября, из-за последствий российских ударов без электроснабжения оставались потребители в семи областях Украины. Энергетики проводили аварийно-восстановительные работы, чтобы вернуть свет в обесточенные регионы.

В ночь на 27 ноября российская армия атаковала объекты инфраструктуры и жилую застройку в девяти областях. Под ударами оказались электроподстанции, железнодорожные станции и угольные шахты. Среди последствий — повреждение инфраструктуры в девяти областях.

Утром 27 ноября «Укрэнерго» сообщало об обесточивании потребителей сразу в шести областях. Сложнее тогда оставалась ситуация на Днепропетровщине и Херсонщине, где российские атаки оставили без электричества значительную часть потребителей. В Днепропетровской области уже применяли аварийные отключения, а возобновление электроснабжения в пострадавших регионах усложняли повторные обстрелы.

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