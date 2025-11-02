В двух областях Украины изменили движение поездов: какая причина

© Associated Press

«Укрзализныця» обновила график движения пригородных поездов в двух областях из-за боевых действий и повреждения инфраструктуры. Изменения коснутся направлений в Днепропетровской и Донецкой областях.

Об этом говорится в сообщении компании.

Пассажиров призывают заранее проверять актуальное расписание на официальном сайте или в мобильном приложении перевозчика.

В компании объяснили, что из-за повреждений железнодорожной сети часть маршрутов в Днепропетровской области будет ограничена или сокращена.

«В частности, поезд №6141 теперь будет курсировать по направлению Письменная — Днепр-Главный вместо Чаплино — Днепр-Главный», — сообщили в «Укрзализныце».

Кроме того, изменены маршруты следующих рейсов:

№6110 — Днепр — Письменная (вместо Днепр — Чаплино)

№6127 — Письменная — Днепр (вместо Чаплино — Днепр)

№6122 — Днепр — Письменная (вместо Днепр — Демурино)

№6135 — Письменная — Синельниково-1 (вместо Демурино — Синельниково-1)

«Просим пассажиров внимательно проверять актуальные изменения в расписании перед поездкой во избежание недоразумений», — добавили в «Укрзализныце».

В Донецкой области также внесены коррективы в движение поездов.

«Поезд №6711 будет курсировать между Бантышевым и Краматорском вместо Славянска — Краматорска. Маршруты №6712 и №6718 теперь будут следовать по направлению Славянск — Бантышево», — отметили в компании.

Кроме того, временно отменено несколько рейсов:

№6715, №6717, №6721 — Славянск — Краматорск

№6716 и №6722 — Краматорск — Славянск

Для пассажиров, путешествующих по этим направлениям, местные власти обеспечили альтернативное автосообщение, чтобы люди могли беспрепятственно добраться до пунктов назначения.

Ранее сообщалось, что в Сумах оккупанты ударили по пассажирскому депо, в результате чего поврежден и уничтожен подвижной состав и хозяйственные помещения компании.