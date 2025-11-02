- Дата публикации
-
Категория
Украина
- Количество просмотров
- 477
- Время на прочтение
- 2 мин
В двух областях Украины изменили движение поездов: какая причина
Оккупанты атаковали железнодорожную инфраструктуру Украины, из-за чего изменился график движения поездов.
«Укрзализныця» обновила график движения пригородных поездов в двух областях из-за боевых действий и повреждения инфраструктуры. Изменения коснутся направлений в Днепропетровской и Донецкой областях.
Об этом говорится в сообщении компании.
Пассажиров призывают заранее проверять актуальное расписание на официальном сайте или в мобильном приложении перевозчика.
В компании объяснили, что из-за повреждений железнодорожной сети часть маршрутов в Днепропетровской области будет ограничена или сокращена.
«В частности, поезд №6141 теперь будет курсировать по направлению Письменная — Днепр-Главный вместо Чаплино — Днепр-Главный», — сообщили в «Укрзализныце».
Кроме того, изменены маршруты следующих рейсов:
№6110 — Днепр — Письменная (вместо Днепр — Чаплино)
№6127 — Письменная — Днепр (вместо Чаплино — Днепр)
№6122 — Днепр — Письменная (вместо Днепр — Демурино)
№6135 — Письменная — Синельниково-1 (вместо Демурино — Синельниково-1)
«Просим пассажиров внимательно проверять актуальные изменения в расписании перед поездкой во избежание недоразумений», — добавили в «Укрзализныце».
В Донецкой области также внесены коррективы в движение поездов.
«Поезд №6711 будет курсировать между Бантышевым и Краматорском вместо Славянска — Краматорска. Маршруты №6712 и №6718 теперь будут следовать по направлению Славянск — Бантышево», — отметили в компании.
Кроме того, временно отменено несколько рейсов:
№6715, №6717, №6721 — Славянск — Краматорск
№6716 и №6722 — Краматорск — Славянск
Для пассажиров, путешествующих по этим направлениям, местные власти обеспечили альтернативное автосообщение, чтобы люди могли беспрепятственно добраться до пунктов назначения.
Ранее сообщалось, что в Сумах оккупанты ударили по пассажирскому депо, в результате чего поврежден и уничтожен подвижной состав и хозяйственные помещения компании.