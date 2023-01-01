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В двух областях Украины объявили о третьем уровне опасности: что произошло

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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В двух областях Украины объявили о третьем уровне опасности: что произошло

фото/Национальный природный парк "Синевир"

В горах существует большая вероятность схода лавин.

В Ивано-Франковской и Закарпатской областях 2 января объявили о третьем уровне опасности. Там ожидается схождение лавин.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

По данным спасательной службы, в горах Прикарпатья и Закарпатья ожидается оттепель, а потому там вероятно схождение лавин. В ГСЧС из-за этого объявили о третьем уровне опасности.

"2 января, в связи с оттепелью, на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сохраняется значительная снеговластная опасность", — говорится в сообщении.

Напомним, синоптик Наталья Диденко сообщила, что до 4 января в Украине будет теплая погода. Однако после этого возможны похолодания.

В Укргидрометцентре прогнозируют, что в середине января возможны сильные морозы.

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Дата публикации
Просмотры
2533
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