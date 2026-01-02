ТСН в социальных сетях

Украина
1729
2 мин

В двух областях Украины проведут принудительную эвакуацию: что известно

С 1 июня 2025 года с прифронтовых территорий в более безопасные области уже эвакуировано 150 тысяч человек.

Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Эвакуация из опасных регионов

Эвакуация из опасных регионов / © Алексей Кулеба

Из прифронтовых громад Запорожской и Днепропетровской областей, где осложнилась ситуация с безопасностью, будет проведена принудительная эвакуация. К переселению готовят более 3 тысяч детей вместе с родителями в 44 населенных пунктах.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Чиновник уточнил, что в Запорожской области запланирована эвакуация 651 ребенка из 4 населенных пунктов двух громад. В Днепропетровской области эвакуируют 2 463 ребенка из 40 населенных пунктов пяти громад.

Алексей Кулеба также напомнил, что 30 декабря была объявлена обязательная эвакуация в 14 населенных пунктах в Черниговской области: в трех — ее уже завершили, еще в одиннадцати — продолжается.

«Важно, чтобы области, которые принимают эвакуированных, скоординировали действия и обеспечили надлежащие условия для семей», — подчеркнул вице-премьер-министр.

/ © Алексей Кулеба

© Алексей Кулеба

Он также сообщил, что с 1 июня 2025 года с прифронтовых территорий в более безопасные области уже эвакуировано 150 тысяч человек. Среди них — почти 18 тысяч детей и более 5 тысяч людей с ограниченной мобильностью.

«Для координации процессов работают 17 транзитных центров. Здесь люди получают комплексную поддержку: гуманитарную, медицинскую, психологическую, юридическую и социальную. Им помогают восстановить документы, оформить выплаты и социальные услуги, а также финансовую поддержку от государства и гуманитарных партнерских организаций», — отметил Алексей Кулеба.

/ © Алексей Кулеба

© Алексей Кулеба

По словам чиновника, в местах временного проживания внутренне перемещенных лиц подготовлено более 80 тысяч мест, что позволяет обеспечивать людей после эвакуации всем необходимым.

Вице-премьер-министр напомнил о круглосуточной горячей линии 15-48, где можно узнать всю необходимую информацию об эвакуации, временном проживании, получении статуса и помощи для внутренне перемещенных лиц и тому подобное.

Напомним, ранее представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин сообщил, что подразделения российской оккупационной армии уменьшили активность на административной границе Днепропетровской области, поскольку проводят перегруппировку.

