В двух областях Украины возможны отключения света: где и почему

В настоящее время энергосистема Украины работает с резервом мощности.

По состоянию на 15 марта, энергосистема Украины продолжает работать без ограничений потребителей. Однако в Житомирской и Киевской областях могут быть отключения света.

Об этом рассказал министр энергетики Герман Галущенко.

"Сегодня генерация полностью обеспечивает потребности потребителей электроэнергии, имея достаточный резерв мощности. В некоторых регионах, в частности на Житомирщине и Киевщине, возможны непродолжительные отключения электроэнергии, связанные с ремонтами электросетей. В течение последних суток возобновлено электроснабжение пострадавших от российских обстрелов районов Запорожской и Днепропетровской областей", – отметил он.

Напомним, Харьков после ракетной атаки снова со светом – город пережил самый длинный блэкаут.

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