В двух областях Украины ввели аварийные графики отключения света

Тысячи потребителей остались без электроэнергии.
Сегодня, 28 октября, несколько очередей было отключено в Сумской и Полтавской областях.
В "Сумыоблэнерго" сообщили, что в 09:06 уже отключили потребителей 5 очереди в Конотопском районе и 1 и 2 очереди в Роменском районе.
"Сегодня, 28 октября армия РФ ударила по энергетическим объектам в Конотопском районе, применив БПЛА типа "Шахед". Также 27 октября враг нанес авиационный удар по энергетике в Роменском районе, применив БПЛА типа "Шахед".
По состоянию на 8 утра 28 октября на территории Сумской области более 16 тысяч потребителей электроэнергии обесточены в результате военной агрессии России против Украины", — говорится в сообщении ведомства.
В "Полтаваоблэнерго" отметили, что в области объемы разгрузки энергосети составляет 25 МВт.
Графики ввели на территории:
- Миргородского района
- Лубенского района
- Лохвицкого района
- Гадячского района
- Гребенковского района
- Хорольского района
- Оржицкого района
- Чернухинского района
- Пирятинского района
Напомним, в Сумской области враг нанес авиационный удар по энергетическим объектам критической инфраструктуры.
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