В двух областях "Укрзализныця" отменила ряд рейсов — список
Причина смены движений некоторых рейсов – ремонтные работы.
В связи с ремонтными работами в начале марта временно не будет курсировать ряд пригородных поездов в Полтавской и Одесской областях.
Об этом сообщили в «Укрзализныце».
2 — 6 марта, Полтавщина
В этот период не будут курсировать:
№6366 Гребенка — Ромодан
№6363 Ромодан — Гребенка
2 — 14 марта, Одесчина
Временно не будут курсировать:
№6202 Одесса-Главная — Раздельная-1
№6205 Раздельная-1 — Одесса-Главная
Как сообщалось, поезда в Сумской области изменили маршруты из-за регулярной угрозы обстрелов железнодорожной инфраструктуры. Кроме того, назначен новый скорый поезд № 213/214 Харьков — Сумы с остановками в Люботине, Богодухове, Кириковке и Тростянце.