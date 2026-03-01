В двух областях "Укрзализныця" отменила ряд рейсов — список

Ряд пригородных поездов не будут курсировать / © Associated Press

В связи с ремонтными работами в начале марта временно не будет курсировать ряд пригородных поездов в Полтавской и Одесской областях.

Об этом сообщили в «Укрзализныце».

2 — 6 марта, Полтавщина

В этот период не будут курсировать:

№6366 Гребенка — Ромодан

№6363 Ромодан — Гребенка

2 — 14 марта, Одесчина

Временно не будут курсировать:

№6202 Одесса-Главная — Раздельная-1

№6205 Раздельная-1 — Одесса-Главная

Как сообщалось, поезда в Сумской области изменили маршруты из-за регулярной угрозы обстрелов железнодорожной инфраструктуры. Кроме того, назначен новый скорый поезд № 213/214 Харьков — Сумы с остановками в Люботине, Богодухове, Кириковке и Тростянце.