В двух общинах Харьковщины официально отменили пляжный сезон

Из-за опасности от боеприпасов в некоторых населенных пунктах запрещают купальные сезоны.

Этим летом не будут купаться в двух общинах Харьковской области: в Слободской и Краснокутской.

Об этом сообщили в поселковых советах населенных пунктов.

В Слобожанской общине Чугуевского района запрет будет продолжаться в течение всего купального сезона. Отмечается, что решение было принято из-за опасности от взрывоопасных предметов в связи с проведением боевых действий на территории области.

Такое же решение на летний период принял Краснокутский поселковый совет Богодуховского района, чтобы предотвратить несчастные случаи из-за взрывоопасных предметов.

Также жителям общин напомнили о запрете посещать лес, действующий во время военного положения.

Как сообщалось, в Киеве обслуживание пляжей и зон отдыха производится в штатном режиме. Несмотря на это, пляжный сезон в столице пока не будет начинать. Кроме того, в условиях военного положения и ради безопасности посещать пляжи пока не советуют.

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