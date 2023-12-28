В двух районах Днепропетровщины ТЦК предоставили право проверки документов и осмотра вещей – СМИ

На территории двух районов Днепропетровщины установлен особый режим въезда и выезда, ограничение свободы передвижения.

В двух районах Днепропетровской области (Днепровском и Синельниковском) ввели дополнительные меры военного положения.

Об этом говорится на сайте Синельниковского городского совета.

На этой территории:

установлен особый режим въезда и выезда, ограничение свободы передвижения граждан, иностранцев и лиц без гражданства, а также движение транспортных средств.

введены на срок действия правового режима военного состояния проверка документов и осмотр вещей у лиц на территории Синельниковского района в порядке, определенном Постановлением Кабинета Министров...

Также сотрудников ТЦК вероятно уполномочили проверять документы и личные вещи граждан.

Как пишет "Суспільне" в Сети странице Новоалександровской громады Днепровского района в Facebook появился документ – информирование от начальника Днепровского РТЦК и СП.

В нем, в частности, речь шла о праве проверки документов и осмотра вещей у лиц военнослужащим ТЦК. Впоследствии доступ к этому посту исчез.

Напомним, появился текст законопроекта о мобилизации и военном учете. ТСН.ua собрал все, что известно об изменениях в мобилизации и что об этом говорят политики.

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