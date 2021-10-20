В эфире телеканалов группы 1+1 media стартовала собственная социальная кампания о вакцинации

В понедельник, 18 октября, на телеканалах группы 1+1 media стартовала собственная социальная кампания "Вакцинируйся. Вместе мы сильнее".

В частности, в эфире каналов появился тематический логотип (в формате ID Logo и Screen Logo) со слоганом кампании, который дополнительно интегрирован в прямоэфирные проекты 1+1 "ТСН" и "Сніданок з 1+1".

Также звезды "плюсов" — ведущие Алла Мазур, Наталья Мосейчук, Егор Гордеев, Маричка Падалко, Руслана Писанка, Ирина Ванникова и Александр Попов снялись в тематической социальной рекламе, где говорится о необходимости вакцинации и защите себя и своих близких от коронавируса. Таких роликов, в которые будут вовлечены звезды 1+1 media, будет несколько.

Символ кампании — адаптированный знак "плюс", является главным элементом айдентики группы, состоящий из двух разноцветных пластырей-сердец. Такой символизм, рассказывают в холдинге, связан с необходимостью вводить две дозы вакцины.

Главная цель кампании — помочь обществу понять важность вакцинации против COVID-19 для получения коллективного иммунитета, для здоровья и благосостояния каждого гражданина. Ведь чем больше людей присоединятся к этому процессу — тем сильнее будет вся страна в борьбе с пандемией.

Напоминаем, что кроме информационной кампании, которая призвана стимулировать население вакцинироваться, 1+1 media проводит большое количество мероприятий по популяризации вакцинации против COVID-19 в рамках коллектива. Также для работников компании и родственников коллег были проведены две волны вакцинации в офисе. Сейчас компания предоставляет возможность вакцинироваться в партнерской клинике. Кроме этого, прививаться вакциной от Pfizer могут все посетители прямоэфирного шоу "Танцы со звездами".

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