В Египте туристка из Украины, которая каталась на водном парашюте, влетела головой в катер

Женщина купила поездку на водном парашюте, во время которой произошло непредвиденное.

В Египте травмировалась украинка, которая решила покататься на водном парашюте. Канат оторвался и туристка влетела в катер.

Об этом сообщают в соцсети.

Отмечается, что женщина купила поездку на водном парашюте у представителя гостиницы "Reef Oasis Blue Bay Resort & Spa 5 *". Во время полета канат случайно оборвался, и ее унесло в море.

"Работники на катере не были готовы к такому повороту событий и, не зная, что делать, просто перегородили катером полет женщины. На всей скорости она влетела головой в борт. Итог: 15 швов, разорванное ухо, трещины в позвонках, сотрясение мозга", — говорится в публикации.

Сообщается, что представители туроператора пытаются помочь пострадавшей, но врачи хотят быстрее отправить туристку самолетом домой. Сейчас решается вопрос о выплате пострадавшей компенсации.

Напомним, что в Турции туристический катер с 38 людьми на борту раскололся пополам в 50 метрах от пляжа и затонул.

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