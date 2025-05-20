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- Украина
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В экопарке под Харьковом собака взяла под опеку тигрят, от которых отказалась мать-тигрица: появилось видео
Очень добрая собака приняла тигрят, как родных: она их кормит, ухаживает, играет с ними и оберегает от малейшей опасности
В «Фельдман экопарке » под Харьковом мать-тигрица отказалась от недавно родившихся белых тигрят. Под опеку их взяла собака.
Об этом сообщил основатель экопарка Александр Фельдман в Facebook.
«У нас произошло настоящее чудо! Мама этих замечательных белых тигрят, как это, к сожалению, иногда случается, бросила их. Но для них нашлась приёмная мама! Очень добрая собака приняла их как родных: она их кормит, ухаживает, играет с ними и оберегает от малейшей опасности», — говорится в сообщении.
Напомним, в прошлом году экопарк в Харьковской области попал под вражеский обстрел, животных пришлось эвакуировать.