В экопарке под Харьковом собака взяла под опеку тигрят, от которых отказалась мать-тигрица: появилось видео

Собака заменила тигрятам маму / © скриншот с видео

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В «Фельдман экопарке » под Харьковом мать-тигрица отказалась от недавно родившихся белых тигрят. Под опеку их взяла собака.

Об этом сообщил основатель экопарка Александр Фельдман в Facebook.

«У нас произошло настоящее чудо! Мама этих замечательных белых тигрят, как это, к сожалению, иногда случается, бросила их. Но для них нашлась приёмная мама! Очень добрая собака приняла их как родных: она их кормит, ухаживает, играет с ними и оберегает от малейшей опасности», — говорится в сообщении.

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Дата публикации 11:46, 20.05.25 Количество просмотров 10 В экопарке под Харьковом собака взяла под опеку тигрят, от которых отказалась мать-тигрица

Напомним, в прошлом году экопарк в Харьковской области попал под вражеский обстрел, животных пришлось эвакуировать.