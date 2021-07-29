В экопарке под Полтавой на мужчину напала пантера и укусила за голову

За жизнь потерпевшего борются врачи.
В четверг, 29 июля, в экопарке в селе Ковалевка под Полтавой на ветеринара набросилась пантера, схватив мужчину за голову.
Об этом сообщает местный сайт kolo.news со ссылкой на очевидцев происшествия.
В областной полиции подтвердили нападение хищного зверя на 33-летнего ветеринара из Полтавы, которое произошло около 12:00 дня. По словам начальника пресс-службы Нацполиции в Полтавской области Юрия Сулаева, потерпевшего в состоянии средней тяжести госпитализировали каретой экстренной медицинской помощи, в больнице ему провели операцию.
Медики оказывали помощь пострадавшему от укуса пантеры в течение полтора часов. Сейчас он уже пришел в себя.
В экопарка отказываются от комментариев по поводу инцидента. Между тем полиция выясняет все обстоятельства чрезвычайного происшествия.
Напомним, ранее в Полтавской области пес напал на фельдшера, когда она приехала на вызов к пациенту. У пострадавшей рваные раны обеих ног.