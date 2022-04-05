В экопарке в Харькове решается вопрос о усыплении львов и тигров, потому что вольеры разрушены, а вывезти нет возможности

В экопарке в Харькове решается вопрос о усыплении львов и тигров, потому что вольеры разрушены, а вывезти нет возможности

Оккупанты уничтожили экопарк Фельдмана.

В Харькове оккупанты разрушили экопарк Фельдмана. Некоторых животных удалось вывезти, но некоторые остаются в разрушенных вольерах, что чревато для жизни харьковчан.

Об этом сообщил владелец парка, бизнесмен Александр Фельдман.

По его словам, экопарк полностью разрушен. В вольерах остались тигры и львы. Их нет возможности вывезти в другое место, так что единственным вариантом является усыпление этих животных.

"Могу сказать, что парка больше нет. После вчерашнего массированного обстрела ракетами и самолетами разрушены вольеры и инфрастуктура. Чудом остались живы львы и тигры. Разрушены их клетки, поэтому они в любой момент могут оказаться на улицах. У нас день до вечера сегодня, или принять какое-либо решение по транспортировке, или всех усыпить", — сказал Фельдман.

По его словам, шансы вывезти львов и тигров очень малы.

Напомним, что под Киевом от интенсивных обстрелов российских оккупантов пострадал частный экопарк, находившийся под пулями захватчиков с начала полномасштабного вторжения. В результате действий россиян зверинец частично потерпел разрушения, многие животные были убиты оккупантами.