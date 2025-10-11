В элитном авто в центре Киева нашли тело криптоблогера Кости Кудо: что о нем известно

Авто, в котором нашли тело Константина Ганича / © Полиция Киева

Реклама

11 октября в Киеве полицейские нашли тело 32-летнего мужчины с огнестрельным ранением в голову. Погибшего обнаружили в салоне Lamborghini Urus, рядом лежало зарегистрированное на его имя оружие. Погибшим оказался Константин Ганич, известный в сети как Костя Кудо — криптоблогер и трейдер.

Что известно о Константине Ганиче

Согласно имеющейся публичной информации Константин Ганич родился в 1993 году в Киеве. До того как войти в сферу криптовалют, он работал тренером и занимался реабилитацией опорно-двигательного аппарата.

В 2018 году Ганич начал работать с цифровыми активами и инвестиционными проектами. Впоследствии он стал соучредителем компаний Cryptology, Key Trading Academy (образовательная криптошкола) и Key Screener.

Реклама

Согласно данным государственного реестра, он также возглавлял общественную организацию «АТУ» и владел ООО «ТСТА КОНСАЛТИНГ», специализирующейся на вспомогательной деятельности в сфере образования.

Весной медиа сообщали, что в Киеве заметили Ferrari 296 GTB 2023 года, ввезенную из-за границы осенью прошлого года. Стоимость авто оценили в 342-371 тысячу долларов (примерно 15 млн гривен). В одном из последних интервью Ганич подтвердил, что машина принадлежит ему, а в его автопарке также есть Lamborghini Urus.

Костя Кудо и трейдинг

Костя Кудо активно делился собственным опытом торговли в соцсетях. Его последнее интервью, опубликованное на YouTube-канале Buchachos в начале октября, привлекло значительное внимание. В нем трейдер признался:

«Не всем комфортно видеть минус 50 тысяч, но есть аккаунт, где средний стоп — 150-200 тысяч долларов, а тейк — 600-700 тысяч за одну сделку».

Реклама

По словам Ганича, в доверительном управлении он имел 6-7 миллионов долларов инвесторских средств, не считая собственного капитала. Он открыто рассказывал, что во время торгов не раз терпел убытки — трейдер терял около 1,3 миллиона долларов, но уверял, что всегда возвращал деньги вкладчикам.

Также Кудо вспоминал, что в 2023 году его аккаунты на криптобиржах взломали, в результате чего он потерял более 800 тысяч долларов. По его словам, хакеры получили доступ к торговым ключам, однако не смогли вывести средства.

Стоит отметить, что 3 октября в проекте «190» вышло OSINT-расследование о Web3-платформе Furmula (GameFi). В нем фигурировали соучредитель TSTA Андрей Дейнеко и технический исполнитель Натан Саакян. Авторы материала заявили, что через сеть криптокошельков они могли вывести около 2 миллионов долларов инвесторских средств, а Константина Ганича упомянули как публичного представителя сообщества этого проекта.

В материале приводились адреса кошельков, временные рамки пресейла на 10 000 SOL и последующие транзакции, после которых курс токена FURM резко упал.

Реклама

Смерть трейдера

Утром на Оболони нашли мертвым мужчину с огнестрельным ранением головы. Как сообщили в полиции, тело 32-летнего киевлянина обнаружили в салоне автомобиля. Рядом лежало оружие, зарегистрированное на владельца.

На месте работали следственно-оперативная группа, криминалисты и судебно-медицинский эксперт. По предварительным данным, погибший был предпринимателем и криптоблогером. Близкие рассказали, что накануне мужчина жаловался на подавленное состояние из-за финансовых трудностей и оставил прощальную записку.

Полиция начала уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УКУ — умышленное убийство, с пометкой «самоубийство».

Впоследствии в Telegram-канале Константина Кудо появилось официальное подтверждение его смерти:

Реклама

«Константин Кудо трагически ушел из жизни. Причины устанавливаются следствием. По всем дальнейшим новостям сообщим», — говорится в сообщении.

Дата публикации 13:36, 11.10.25 Количество просмотров 80 Криптоблогера Ганича нашли мертвым в Lamborghini: первые детали расследования

Падение рынка криптовалют

Стоит отметить, что на крипторынке зафиксировали рекордные ликвидации — всего через несколько дней после того, как Bitcoin обновил исторический максимум. Резкое падение вызвали новые таможенные угрозы от президента США Дональда Трампа, сообщает Bloomberg.

Трамп объявил о введении 100% пошлины на китайские товары и усилении экспортного контроля на программное обеспечение. После этих заявлений котировки криптовалют стремительно обвалились, запустив волну ликвидаций, которую трекер Coinglass назвал «крупнейшей в истории крипты».

По данным платформы, только за 24 часа было закрыто позиций более чем на $19 млрд, а убытки понесли более 1,6 млн трейдеров. В пик падения, в течение одного часа пятничных торгов, рынок потерял более $7 млрд.

Реклама

Курс Bitcoin, который в начале недели превышал $125 000, к субботе упал ниже $113 000. Аналитики Coinglass уточняют, что фактические потери могут быть больше, ведь некоторые биржи — в частности Binance — фиксируют не более одного ордера на ликвидацию в секунду.

Главный трейдер Multicoin Capital Брайан Стругатс подчеркнул, что теперь внимание сосредоточено на контрагентских рисках и том, может ли этот обвал запустить более широкий «цепной эффект» на финансовых рынках. По отдельным оценкам, суммарные ликвидации могли превысить $30 млрд.