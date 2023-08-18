В энергетической компании развенчали распространенные мифы о бумажных платежках

Бумажные счета не нужно сохранять длительное время, и от них можно отказаться.

Счет за полученные коммунальные услуги, в частности, электроснабжение, может быть как в бумажном, так и электронном виде.

Об этом напомнили в энергетической компании YASNO, развенчав самые распространенные мифы о бумажных платежках.

Миф №1. Бумажные счета нужно хранить три года.

"Не надо. Сейчас все расчеты доступны онлайн, то есть в личном кабинете YASNO. Сверяйте платежи с компьютера или телефона, а мы и так храним их в системе", – объяснили в компании.

Миф №2. Бумажный счет нужен, чтобы доказать, что оплата прошла успешно.

В компании YASNO отметили, что счет не является подтверждением оплаты, оплату подтверждают – чек или квитанция.

Миф №3. Бумажный счет – это документ, а электронный – нет.

В энергокомпании отметили, что потребители услуги действительно должны получать счет, но он может быть как бумажным, так и электронным.

"Электронный имеет ту же силу, что и бумажный, то есть он такой же документ, как и напечатанная квитанция. Берегите деревья и выбирайте электронные счета – это можно сделать в личном кабинете. И да, тогда мы прекратим посылать вам квитанции на почту”, — призывают в YASNO.

Напомним, в Украине до конца 2023 года не ожидается повышение тарифов на электроэнергию для населения. Цена останется на уровне – 2,64 грн/кВт-ч.

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