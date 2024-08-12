В "Энергоатоме" назвали две вероятные причины пожара на Запорожской АЭС

Радиационное состояние на станции находится в пределах действующих норм.
По имеющейся информации, 11 августа 2024 около 20:00 на территории Запорожской атомной электростанции произошел пожар на объекте технического водоснабжения. В результате произошедшего произошло возгорание градирни (сооружения в виде башни для охлаждения воды атмосферным воздухом — ред.) номер один и повреждение другого технологического оборудования.
Об этом сообщает "Энергоатом" в сообщении в социальных сетях.
Нарушений границ и условий безопасной эксплуатации отсутствует. Превышение контрольных уровней по выбросам и сбросам радиоактивных веществ не зафиксировано.
Вероятная причина – халатность русских окупантов, или сознательный поджог градирными русскими.
Градирня номер один находится примерно в километре от энергоблоков станции.
Известно, что россияне используют помещения и сооружения АЭС в качестве военных складов для размещения техники, оружия, взрывчатки и военной амуниции. В машзалах станции они разместили военные машины. Градирные также используются как помещения для складирования и укрывательства военного оборудования и амуниции, из-за чего значительно увеличиваются риски возникновения пожаров в производственных помещениях АЭС.
Деградация систем и элементов АЭС с каждым днем усугубляет общую ситуацию безопасности на ЗАЭС. Масштабные пожары могут приводить к развитию случившегося вплоть до радиационной аварии.
"В то же время сообщаем, что радиационное состояние на станции находится в пределах действующих норм, угрозы радиационного загрязнения для населения пока нет", — говорится в сообщении.
Использование россиянами атомной станции в качестве военной базы подвергает весь мир угрозе катастрофы на ядерном объекте. Только увольнение ЗАЭС и передача ее единственному легитимному оператору — Энергоатому, может гарантировать недопущение ядерной и радиационной аварии, обеспечить ее надежную и безопасную эксплуатацию.
Напомним, глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко заявил, что этот инцидент не несет угрозы и является провокацией россиян, подожгли в градирные автомобильные шины в большом количестве.
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