По имеющейся информации, 11 августа 2024 около 20:00 на территории Запорожской атомной электростанции произошел пожар на объекте технического водоснабжения. В результате произошедшего произошло возгорание градирни (сооружения в виде башни для охлаждения воды атмосферным воздухом — ред.) номер один и повреждение другого технологического оборудования.

Об этом сообщает "Энергоатом" в сообщении в социальных сетях.

Нарушений границ и условий безопасной эксплуатации отсутствует. Превышение контрольных уровней по выбросам и сбросам радиоактивных веществ не зафиксировано.

Вероятная причина – халатность русских окупантов, или сознательный поджог градирными русскими.

Градирня номер один находится примерно в километре от энергоблоков станции.

Известно, что россияне используют помещения и сооружения АЭС в качестве военных складов для размещения техники, оружия, взрывчатки и военной амуниции. В машзалах станции они разместили военные машины. Градирные также используются как помещения для складирования и укрывательства военного оборудования и амуниции, из-за чего значительно увеличиваются риски возникновения пожаров в производственных помещениях АЭС.

Деградация систем и элементов АЭС с каждым днем усугубляет общую ситуацию безопасности на ЗАЭС. Масштабные пожары могут приводить к развитию случившегося вплоть до радиационной аварии.

"В то же время сообщаем, что радиационное состояние на станции находится в пределах действующих норм, угрозы радиационного загрязнения для населения пока нет", — говорится в сообщении.

Использование россиянами атомной станции в качестве военной базы подвергает весь мир угрозе катастрофы на ядерном объекте / Фото: Энергоатом

Использование россиянами атомной станции в качестве военной базы подвергает весь мир угрозе катастрофы на ядерном объекте. Только увольнение ЗАЭС и передача ее единственному легитимному оператору — Энергоатому, может гарантировать недопущение ядерной и радиационной аварии, обеспечить ее надежную и безопасную эксплуатацию.

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Напомним, глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко заявил, что этот инцидент не несет угрозы и является провокацией россиян, подожгли в градирные автомобильные шины в большом количестве.

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