В Энергоатоме объяснили опасность отключения ЧАЭС от электроснабжения

Из-за боевых действий ремонтные работы невозможны.

Энергоатом обеспокоен тем, что из-за отключения электроэнергии на Чернобыльской АЭС не производится охлаждение отработанных топливных сборок.

Об этом сообщают в телеграм-канале энергетической компании.

"На хранилище отработанного ядерного топлива хранится около 20 тысяч отработанных топливных сборок. Они нуждаются в постоянном охлаждении, которое возможно только при наличии электроснабжения. Если же его не будет, то насосы не будут выполнять охлаждение. Как следствие – возрастет температура в бассейнах выдержки, возникнет парение и выход радиоактивных веществ в окружающую среду. Кроме того, не будет работать вентиляция на объекте. Весь персонал, находящийся там, получит опасную дозу излучения", - говорится в сообщении.

Отключение электроэнергии произошло в результате действий оккупантов – повреждена высоковольтная линия. Из-за боевых действий ремонтные работы невозможны. Обесточен и город Славутич.

Напомним, что МАГАТЭ потеряло связь с удаленной передачей данных от систем контроля безопасности Чернобыльской АЭС.

Персонал захваченной российскими оккупантами Чернобыльской АЭС уже 14 сутки выполняет свои обязанности по обеспечению безопасной эксплуатации объектов. В настоящее время невозможен регулирующий контроль состояния ядерной и радиационной безопасности ядерных установок и других объектов на площадке Чернобыльской АЭС и на территории зоны отчуждения.