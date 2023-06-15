В "Энергоатоме" оценили вероятность аварии на Запорожской АЭС

Глава НАЭК "Энергоатом" Петр Котин отмечает, что на Запорожской АЭС сейчас находятся представители "Росатома", а потому от оккупантов можно ожидать чего угодно.

Так он прокомментировал в интервью УНИАН вопрос о том, прибегнет ли армия РФ к акту терроризма на ЗАЭС.

По его словам, сейчас этот вопрос вызывает главную обеспокоенность.

"Там есть представители "Росатома", там есть военные, есть разные группы людей. И от них можно ожидать что угодно", — сообщил чиновник.

Ситуация на ЗАЭС

Оккупанты РФ захватили АЭС в Энергодаре Запорожской области в марте 20220-го. Сейчас в МАГАТЭ ситуацию на атомной электростанции называют "крайне нестабильной и потенциально опасной".

Сейчас после преступного подрыва оккупантами Каховской ГЭС Запорожская атомная электростанция не работает. По словам премьера Дениса Шмыгаля, все блоки ЗАЭС отключены из сети и находятся в расхоложенном состоянии.

В результате подрыва ГЭС уровень воды в водохранилище упал, после чего больше нельзя производить водозабор для АЭС. Но на станции есть пруд-охладитель.

На днях российские телеграмм-каналы распространили фейковые видео, в котором намекают на то, что взорвут Запорожскую АЭС. Его цель – запугать украинцев, отмечают в Центре противодействия дезинформации.

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