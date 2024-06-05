В "Энергоатоме" отреагировали на обвинения о миллиардных доходах от повышения тарифов на свет

СМИ писали, что повышение цен на электроэнергию принесет "Энергоатому" и "Укргидроэнерго" дополнительные 50 млрд грн.

В Украине с 1 июня стоимость электроэнергии увеличилась почти на 64%. Теперь новый тариф составит 4,32 грн/кВт.

Издание Лига.net написало, что повышение цен на электроэнергию принесет дополнительные 50 млрд грн "Энергоатому" и "Укргидроэнерго". Журналисты, в частности, отметили, что "Энергоатом" несет основное бремя финансирования льготного тарифа на электроэнергию для населения (ПСО) Украины. Поэтому повышение цен на электроэнергию позволит компании тратить меньше средств на компенсацию ПСО, что позволит увеличить прибыль.

А "Укргидроэнерго" направит дополнительную прибыль на восстановление своих поврежденных гидроэлектростанций, когда "Энергоатом" – на строительство энергоблоков АЭС.

Однако компания "Энергоатом" все обвинения отрицает и подчеркивает, что эта информация не соответствует действительности.

"К сведению всех "экспертов", спекулирующих на теме повышения правительством тарифов для населения "в пользу Энергоатома": ЭНЕРГОАТОМ НИ КОПЕЙКИ НЕ ПОЛУЧАЕТ ОТ ПОВЫШЕНИЯ ТАРИФОВ", - сообщила пресс-служба компании.

Там объяснили, что до повышения цены на электроэнергию для населения стоимость услуги ПСО для "Энергоатома" составляла 125,7 млрд грн. (без НДС), или 70,7% от чистого дохода компании.

"Дефицит средств на оплату ПСО в 2024 году составляет 17,4 млрд грн (без НДС). При новом уровне фиксированной цены для населения прогнозная стоимость услуги ПСО для АО "Энергоатом" в 2024 году составит 108,3 млрд грн (без НДС). Это позволит АО НАЭК "Энергоатом", при сохранении текущей конъюнктуры рынка, оплатить стоимость услуги ПСО в 2024 году в полном объеме Фактически, это составит 60% от чистого дохода компании", - говорится в сообщении.

Также в "Энергоатоме" отметили, что НКРЭКУ планирует в ближайшее время повысить на 19% тарифы на передачу электроэнергии и на 6,7% — на распределение электроэнергии, что приведет к увеличению расходов поставщиков универсальных услуг (ПУП) на оплату услуг операторов (ОСП и ОСР) ).

"ПУП за счет повышения фиксированной цены для бытовых потребителей получат дополнительные средства для покрытия собственных расходов, компенсации увеличения стоимости покупки электрической энергии на рынке, а также для оплаты услуг Оператора системы передачи (НЭК "Укрэнерго") и Операторов системы распределения (Облэнерго) за повышенными тарифами".

В компаниях подчеркнули, что "Энергоатом", как крупнейший производитель электроэнергии, будет в дальнейшем покрывать разницу в рыночном и действительном тарифах для населения за свой счет.

"Мы продолжаем снабжать граждан и промышленность Украины электроэнергией на тех мощностях, которые возможны во время проведения планово-предупредительных ремонтов летом", - резюмировала пресс-служба компании.

Напомним, журналисты провели расследование и обнаружили, что "Энергоатом" скрыл цены на материалы для работ на Южноукраинской АЭС.

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