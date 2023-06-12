В "Энергоатоме" прокомментировали уровень обмеления притока к пруду-охладителю ЗАЭС (фото Planet Labs)

Государственное предприятие "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом"" сообщила, что в ставку медленно уровень воды будет падать, но есть альтернативные источники поставок.

В результате уничтожения оккупантами Каховской ГЭС зафиксирован уровень обмеления притока к охлаждающему ставку ЗАЭС.

Фото Planet Labs за 9 июня обнародованы "Схемами".

Относительно количества воды в ставке ЗАЭС, в "Энергоатоме" заявили, что ее достаточно, ведь почти все энергоблоки ввели в состояние "холодной остановки".

"Это когда станция не производит электроэнергию, но поддерживает работоспособное состояние. Считается безопасным состоянием ядерного реактора", – говорится в материале.

Уровень обмеления притока к охлаждающему ставку Запорожской АЭС на спутниковых снимках. Фото: скрин "Радио Своюбода"

"Сам пруд, как и все АЭС, проектировались с учетом ядерной войны, поэтому конструкция крепкая. В нынешнем состоянии холодной остановки воды хватит на годы", — отметили в "Энергоатоме".

Уровень обмеления притока к охлаждающему ставку Запорожской АЭС на спутниковых снимках.

По информации компании, уровень воды в ставке будет медленно падать, но есть альтернативные источники поставок.

"К примеру, подземные скважины. Если российские военные не подорвут ничего или специально не спровоцируют теракт на энергоблоке – аварии не произойдет", – сказали в "Энергоатоме".

Ранее в Энергоатоме рассказали, есть ли угроза для ЗАЭС из-за подрыва Каховской дамбы. По состоянию на утро 11 июня уровень воды в Каховском водохранилище в районе Никополя составляет 9,45 м, а в пруду-охладителе Запорожской АЭС – 16,67 м.

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