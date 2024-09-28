Один из сотрудников компании задержан благодаря слаженной работе правоохранителей и активному участию представителей "Энергоатома".

В " Энергоатоме " прокомментировали задержание их топ-менеджера на взятке 100 тысяч гривен.

В компании подчеркнули, что у них нулевая толерантность к коррупции.

"В Энергоатоме нулевая толерантность к коррупции. Одним из приоритетов АО "НАЭК" Энергоатом" является обеспечение соблюдения норм действующего законодательства, в частности, в компании действует политика нулевой толерантности к коррупции. И это касается не только внутренних вопросов компании, но и поведения работников вне служебной деятельности", – говорится в сообщении.

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Благодаря слаженной работе правоохранителей и активному участию представителей "Энергоатома" был задержан один из сотрудников компании во время получения неправомерной выгоды.

Отмечается, что задержанный содействовал решению вопроса в другой компании благодаря своим связям и выступил посредником между подрядчиком и другой компанией.

"Сейчас продолжаются следственные действия. Энергоатом и дальше будет способствовать следователям в проведении скорейшего и беспристрастного расследования", – подытожили в компании.

Ранее сообщалось, что топ-менеджера НАЭК "Энергоатом" задержали сотрудники СБУ по подозрению в вымогательстве 100 тысяч гривен взятки.

В суде избирают меру пресечения для заместителя министра энергетики Александра Хейла

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