В "Энергоатоме" рассказали об уровне воды в пруде-охладителе ЗАЭС — есть ли угроза

В настоящее время уровень воды в пруде-охладителе Запорожской АЭС – стабильный.

После подрыва оккупантами Каховской ГЭС ситуация на Запорожской АЭС остается стабильной и контролируемой.

Об этом сообщила пресс-служба "Энергоатома".

"По состоянию на 20:00 11 июня уровень воды в Каховском водохранилище в районе Никополя составлял – 9,04 м, а в пруде-охладителе Запорожской АЭС – 16,67 м, и этого вполне достаточно для обеспечения потребностей станции", — говорится в сообщении .

Уровень воды в Каховском водохранилище. / Фото: Энергоатом

В компании также напомнили, что энергоблоки ЗАЭС не работают с сентября 2022 года, а потому активного испарения воды из пруда-охладителя не происходит.

Напомним, Минздрав советует жителям пяти областей, пострадавших от подрыва Каховской ГЭС, не купаться в водоемах, не употреблять оттуда воду, не поить ею животных и не ловить рыбу.

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