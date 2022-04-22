В Энергодаре оккупанты не оставляют попыток провести "референдум": выманивают паспортные данные людей

Захватчики страны-агрессорки России на временно оккупированных территориях Запорожской области не оставляют попыток провести собственный "референдум".

В захваченном Энергодаре россияне записывают местных жителей в очередь, чтобы выплатить им десять тысяч рублей (около 3,7 тыс. грн — ред.). В частности, для выдачи этой "помощи" записывают паспортные данные людей. Их впоследствии могут использовать для проведения незаконного "референдума".

Об этом сообщают Силы обороны Запорожского края.

Отмечается, что российские оккупанты ведут информационно-психологическое влияние на жителей территорий, временно оказавшихся в оккупации. В частности, распространяют лживую информацию через информационные бюллетени и телеграмм-паблики.

Кроме того, россияне угрожают и давят на руководителей легитимных органов местной власти, их семьи и местное население с целью организации, проведения фейковых выборов и создания пророссийских органов власти.

Как сообщалось, армия российских оккупантов пытается продвинуться вглубь Запорожской области и не оставляет своих амбиций зайти в областной центр. Захватчики не прекращают обстреливать села вблизи Гуляйполя в Пологовском районе. Отмечается, что иногда интервалы между сериями разрывов снарядов – не более двух минут.

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