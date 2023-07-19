В Энергодаре оккупанты создают новую угрозу для экологической безопасности: детали

На золоотвалах Запорожской ТЭС, временно оккупированном Энергодаре Запорожской области, российские военные создают своими действиями новую угрозу экологической и радиационной безопасности.

Об этом сообщил легитимный городской голова Энергодара Дмитрий Орлов.

По его словам, уже в течение месяца жители города регулярно наблюдают значительное задымление на улицах (особенно первого микрорайона), вызванное раздуванием пыли из золовотвалов Запорожской ТЭС.

"Для безопасного содержания золовотвалов необходимо регулярно поливать пыль водой, как это делали работники предприятия до оккупации. На сегодняшний день мы видим, что из-за бестолкового "управления", регулярных обстрелов и отсутствия должного содержания золовудлов образуются большие тучи пыли, разносимые ветром по городу", – говорится в сообщении мэра.

К слову, золоотвалы – это места хранения золы и шлака, образующиеся в процессе работы тепловой электростанции при сжигании твердых топлив. Эти отходы обладают высокой концентрацией ядовитых веществ. При высыхании они превращаются в пыль, которая перемещается на значительные расстояния.

Напомним, в Минэкономики назвали шокирующие цифры о том, какой ущерб нанесен Украине из-за подрыва Каховской ГЭС. Сумма прямого ущерба составляет не менее $2 млрд. Речь идет о потерях жилищно-коммунального сектора, энергетики, сельского хозяйства, транспорта, экологии, промышленности.

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