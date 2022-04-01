В Энергодаре оккупанты удерживают в плену местных жителей

В Энергодаре оккупанты удерживают в плену местных жителей

Россияне подозревают местных в организации проукраинских акций и подготовке диверсий против захватчиков.

На временно занятых оккупантом территориях Запорожской области, в городе Энергодар, на территории воинской части Национальной гвардии Украины российские кафиры продолжают содержание лиц из числа местных жителей.

Об этом говорится в строительстве Генштаба за 1 апреля.

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Россияне подозревают местных в организации проукраинских акций и подготовке диверсий против захватчиков.

"Сотрудники федеральной службы безопасности российской федерации проводят их допросы по применению методов психологического и физического давления", – говорится в сообщении Генштаба.

Напомним, в Энергодаре депутат-коллаборант от партии ОПЗЖ Андрей Шевчик создал "народный совет".

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