В Энергодаре оккупанты удерживают в плену местных жителей

Россияне подозревают местных в организации проукраинских акций и подготовке диверсий против захватчиков.
На временно занятых оккупантом территориях Запорожской области, в городе Энергодар, на территории воинской части Национальной гвардии Украины российские кафиры продолжают содержание лиц из числа местных жителей.
Об этом говорится в строительстве Генштаба за 1 апреля.
Россияне подозревают местных в организации проукраинских акций и подготовке диверсий против захватчиков.
"Сотрудники федеральной службы безопасности российской федерации проводят их допросы по применению методов психологического и физического давления", – говорится в сообщении Генштаба.
Напомним, в Энергодаре депутат-коллаборант от партии ОПЗЖ Андрей Шевчик создал "народный совет".
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