В Энергодаре оккупанты устраивают провокационные обстрелы: куда бьют

Российские оккупанты не прекращают устраивать провокации на территории оккупированного Запорожья.
В захваченном Энергодаре об очередных провокациях российских военных сообщили местные жители. Узнают, что оккупанты обстреливают противоположный берег Каховского водохранилища.
Об этом заявил мэр Энергодара Дмитрий Орлов.
Более того – захватчики агрессорки России запускают снаряды по объектам промышленной зоны города.
В результате вражеских обстрелов в части микрорайонов Энергодара снова исчезло водоснабжение. По словам мэра, пока неизвестно, что именно поврежден и насколько серьезны убытки.
Напомним, сегодня, 19 сентября, в 00:20 армия РФ совершила ракетный обстрел промышленной зоны Южноукраинской АЭС. Мощный взрыв произошел всего в 300 м от реакторов ПАЭС.