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В Энергодаре оккупанты устраивают провокационные обстрелы: куда бьют

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В Энергодаре оккупанты устраивают провокационные обстрелы: куда бьют

Фото: Associated Press

Российские оккупанты не прекращают устраивать провокации на территории оккупированного Запорожья.

В захваченном Энергодаре об очередных провокациях российских военных сообщили местные жители. Узнают, что оккупанты обстреливают противоположный берег Каховского водохранилища.

Об этом заявил мэр Энергодара Дмитрий Орлов.

Более того – захватчики агрессорки России запускают снаряды по объектам промышленной зоны города.

В результате вражеских обстрелов в части микрорайонов Энергодара снова исчезло водоснабжение. По словам мэра, пока неизвестно, что именно поврежден и насколько серьезны убытки.

Напомним, сегодня, 19 сентября, в 00:20 армия РФ совершила ракетный обстрел промышленной зоны Южноукраинской АЭС. Мощный взрыв произошел всего в 300 м от реакторов ПАЭС.

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