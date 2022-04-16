В Энергодаре оккупанты встретились с местными предпринимателями: о чем говорили

В Энергодаре оккупанты встретились с местными предпринимателями: о чем говорили

В городе возобновлена работа российского "Сбербанка".

Во временно захваченном Энергодаре оккупанты страны-агрессорки провели встречу с предпринимателями города.

Об этом сообщили в пресс-службе Запорожской областной военной администрации.

Отмечается, что во время встречи рассматривались вопросы лицензирования, ценообразования, отчислений в Пенсионный фонд, конвертации средств, налогообложения отношений с арендодателями. Кроме того, речь шла о пересечении границы с аннексированным Россией Крымом, а также выдаче пропусков к территориям "ЛНР" и "ДНР".

Российские оккупанты начали сообщать в соцсетях, что в Энергодаре возобновлена работа "Сбербанка". Мол, горожане могут в учреждении снимать наличные в гривнах, а также обменивать их на рубли или другую валюту.

Как сообщалось, армия страны-агрессорки России уничтожает промышленную и гражданскую инфраструктуру на территории Запорожской области. Оккупанты обстреляли Васильевку. В результате вражеских обстрелов повреждены очистные сооружения. В городах Пологи, Токмак, Гуляйполе, Каменка-Днепровская и пгт. Веселая отсутствует мобильная связь операторов "Водафон" и "Киевстар".

Читайте также: