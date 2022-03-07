В Энергодаре простились с военными, погибшими во время обороны Запорожской АЭС

В Энергодаре простились с военными, погибшими во время обороны Запорожской АЭС

Бойцы героически защищали Запорожскую АЭС и погибли при обстреле.

В Энергодаре Запорожской области провели в последний путь защитников Запорожской АЭС.

Об этом сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов.

Тысячи жителей города простились с военными воинской части 3042 Евгением Уколовым и Михаилом Фроликовым.

Ранее сообщалось, что во время штурма Запорожской атомной станции погибли трое нацгвардейцев Евгений Уколов, Михаил Фроликов, Юрий Квач.

Как сообщалось, Запорожскую атомную электростанцию в ночь на 4 марта обстреляли россияне. В этой связи МАГАТЭ срочно проведет проверку АЭС в Украине. Планируется провести проверку и в зоне ЧАЭС.

Как начиналась война России против Украины: