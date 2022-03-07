В Энергодаре простились с военными, погибшими во время обороны Запорожской АЭС

Бойцы героически защищали Запорожскую АЭС и погибли при обстреле.
В Энергодаре Запорожской области провели в последний путь защитников Запорожской АЭС.
Об этом сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов.
Тысячи жителей города простились с военными воинской части 3042 Евгением Уколовым и Михаилом Фроликовым.
Ранее сообщалось, что во время штурма Запорожской атомной станции погибли трое нацгвардейцев Евгений Уколов, Михаил Фроликов, Юрий Квач.
Как сообщалось, Запорожскую атомную электростанцию в ночь на 4 марта обстреляли россияне. В этой связи МАГАТЭ срочно проведет проверку АЭС в Украине. Планируется провести проверку и в зоне ЧАЭС.
Как начиналась война России против Украины:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ удовлетворил обращение Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- Ранним утром 24 февраля Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса. Началась война России против Украины.
- 24 февраля на всей территории Украины ввели военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной. 3 марта состоялся второй раунд. Но война продолжается.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.