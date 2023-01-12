В Энергодаре россияне отбирают квартиры у жителей и поселяют там своих энергетиков из РФ

Сотрудники ЗАЭС отказываются работать с оккупантами, поэтому россияне свозят в город своих энергетиков и поселяют в квартиры местных жителей.

Во временно оккупированном Энергодаре Запорожской области россияне занимают квартиры местных жителей, чтобы там поселить энергетиков из российских атомных электростанций.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечается, что россияне свозят в Энернгодар с территории РФ своих энергетиков из-за сопротивления работников ЗАЭС.

"Это необходимо оккупантам, чтобы заменить работников Запорожской АЭС, которые отказываются подписывать договоры с захватчиками и дальше продолжают выполнять свои обязанности в рамках украинского законодательства", — говорится в сообщении.

Незаконные командировки в Энергодар российских работников АЭС проходят системно. Для поощрения "командировок" в Украину парламент РФ принял соответствующий закон о предоставлении льгот работникам, согласившимся на это.

Напомним, оккупанты заставили около трех тысяч работников временно захваченной Запорожской атомной электростанции получить паспорта РФ.

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