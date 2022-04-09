В Энергодаре россияне захватили помещение "Укртелекома": украли и повредили все оборудование

В Энергодаре россияне захватили помещение "Укртелекома": украли и повредили все оборудование

Враг пытается отключить украинскую связь.

Тем временем оккупированном Энергодаре Запорожской области российские оккупанты захватили помещение "Укртелекома".

Об этом сообщили в пресс-службе Запорожской областной военной администрации.

Отмечается, что российские захватчики украли все оборудование. "Таким образом враг пытается отключить украинскую связь и Интернет для беспрепятственного ведения лживой пропаганды среди горожан", — говорится в сообщении.

Кроме того, в Энергодаре россияне пытаются найти людей с украинской государственной позицией и совершить над ними расправу.

Между тем ОГА подчеркивают, что продолжают направлять помощь на оккупированные территории области, а также осуществлять эвакуацию людей из пострадавших от оккупантов регионов.

Как сообщалось, российские оккупанты начали создавать фейковые "органы власти" в Энергодаре. Отмечается, что 34 члена так называемого "общественного совета самоорганизации" избрали "главой администрации" Энергодара главного коллаборанта Андрея Шевчика — депутата горсовета от ОПЗЖ.

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