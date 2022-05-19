В Энергодаре возник пожар в гостиничном комплексе, который захватили россияне и местные коллаборанты

В Энергодаре возник пожар в гостиничном комплексе, который захватили россияне и местные коллаборанты

Во временно захваченном Энергодаре Запорожской области вспыхнул гостиничный комплекс.

Возгорание произошло в трехэтажном коттедже "Сосновый бор". Его ранее захватили россияне. Подразделениям ГСЧС удалось ликвидировать пожар в заведении.

Об этом сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов.

По его словам, депутат-коллаборант от "ОПЗЖ" Андрей Шевчик, возглавивший вновь незаконный орган власти оккупантов, а также его новоназначенный заместитель из Макеевки пытались присвоить помещение отеля. Заведение они хотели использовать в своих целях. Впрочем, не справились с напряжением и в одном из помещений произошел пожар.

Как сообщалось, в Энергодаре Запорожской области 48-летний депутат городского совета от "Оппозиционной платформы – При жизни" Андрей Шевчик поддержал агрессию России и согласился возглавить вновь незаконный орган власти оккупантов. Предателю сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности.

Читайте также: