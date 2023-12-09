В энергосистеме дефицит – Украина привлекала экстренную помощь стран ЕС

В "Укрэнерго" предупредили об экстренной ситуации в энергосистеме.
В энергосистеме Украины, несмотря на потепление и выходной день, 9 декабря возник дефицит – пришлось привлекать экстренную помощь из соседних стран.
Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго".
"Диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужден снова привлечь аварийную помощь от операторов системы передачи электроэнергии Румынии и Польши с 12:00 до 19:00 мощностью 300 МВт", — говорится в сообщении.
Отмечается, что главной причиной дефицита является недостаточность генерирующих мощностей.
Там также добавили, что за сутки один энергоблок на тепловой электростанции вышел в аварийный ремонт, еще один – в плановый. Несколько блоков восстанавливаются в прифронтовом регионе после артобстрелов, а в других регионах после массированных ракетных атак минувшей зимой.
Также ситуацию усложняет высокий уровень потребления электроэнергии. Людей призывают потреблять экономно.
Напомним, в "Укрэнерго" предупредили о нескольких напряженных неделях в энергетике.
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