В энергосистеме дефицит – Украина привлекала экстренную помощь стран ЕС

В "Укрэнерго" предупредили об экстренной ситуации в энергосистеме.

В энергосистеме Украины, несмотря на потепление и выходной день, 9 декабря возник дефицит – пришлось привлекать экстренную помощь из соседних стран.

Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго".

"Диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужден снова привлечь аварийную помощь от операторов системы передачи электроэнергии Румынии и Польши с 12:00 до 19:00 мощностью 300 МВт", — говорится в сообщении.

Отмечается, что главной причиной дефицита является недостаточность генерирующих мощностей.

Там также добавили, что за сутки один энергоблок на тепловой электростанции вышел в аварийный ремонт, еще один – в плановый. Несколько блоков восстанавливаются в прифронтовом регионе после артобстрелов, а в других регионах после массированных ракетных атак минувшей зимой.

Также ситуацию усложняет высокий уровень потребления электроэнергии. Людей призывают потреблять экономно.

Напомним, в "Укрэнерго" предупредили о нескольких напряженных неделях в энергетике.

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