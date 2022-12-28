В энергосистеме снова увеличился дефицит электроэнергии: в "Укрэнерго" назвали причины

Однако уже четвертый день в ночные часы не применяются ограничения потребления.

По состоянию на утро 28 декабря в энергосистеме Украины увеличился дефицит электроэнергии – это связано с остановкой некоторых блоков электростанций из-за обстрела газовой инфраструктуры в восточном регионе.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

Хотя уже четвертый день подряд в ночные часы не применяются ограничения потребления, имеющейся мощности в системе недостаточно, чтобы удовлетворить все потребности потребителей в стране. В связи с этим до всех областей доведены лимиты потребления, превышение которых приводит к необходимости применения аварийных отключений.

В компании отметили, что энергосистема Украины за три последних месяца подверглась 9 ракетным атакам и 12 атакам беспилотниками со стороны России.

"В результате этого объекты генерации и системы передачи получили масштабные и сложные повреждения. Для их восстановления необходимы значительные ресурсы и время. Ремонтные бригады "Укрэнерго", производителей электроэнергии и операторов систем распределения работают непрерывно. Враг не собирается останавливаться в своих намерениях погрузить страну в тьму. Энергетики готовятся к любым возможным сценариям и при любых условиях будут восстанавливать энергосистему", — отметили в "Укрэнерго".

Массированные удары по энергосистеме Украины

Начиная с 10 октября Россия массированно обстреливает критические объекты Украины, энергосистема уже пережила девять массированных террористических атак. Из-за повреждений объектов энергетики по всей территории Украины вводятся почасовые и экстренные отключения света.

Военный эксперт Роман Свитан предупредил, что Россия может усилить ракетные удары по Украине, особенно перед Новым годом. По его словам, очень опасное время до 30 декабря.

На днях "Укрэнерго" получило генераторы от Германии для питания энергообъектов при масштабных повреждениях магистральных сетей.

В Донецкой области была остановлена ​​работа всех газовых котельных из-за повреждения магистрального газопровода в Харьковской области.

По данным издания CNN, США и партнеры столкнулись с трудностями в вопросе восстановления украинской энергосистемы из-за отсутствия необходимых компонентов.

Читайте также: