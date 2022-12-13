В энергосистеме сохраняется сложная ситуация: в "Укрэнерго" рассказали, что мешает ремонтным работам

На востоке оккупанты снова обстреляли несколько районов, повредив объекты энергетической инфраструктуры. Также непогода усложняет работу ремонтных бригад.

По состоянию на утро вторника, 13 декабря, в энергосистеме сохраняется сложная ситуация. Дефицит электроэнергии в Украине остается значительным.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрэнерго".

Кроме того, в компании отмечают, что непогода усложняет ремонт на энергетических объектах.

"Ухудшение погодных условий по всей территории страны (сильный ветер, мороз, налипание мокрого снега, обледенение проводов) отрицательно сказывается на состоянии высоковольтных и распределительных сетей и существенно усложняет работу ремонтных бригад", — говорится в сообщении.

По данным "Укрэнерго", на востоке оккупанты снова обстреляли несколько районов, нанеся повреждения объектам энергетической инфраструктуры. К их ремонту приступят после разрешения ВСУ.



В то же время, на деоккупированных территориях удалось заживить населенные пункты, некоторые из которых оставались без электроснабжения с начала полномасштабного вторжения.

"Всем облэнерго предоставлены лимиты потребления электроэнергии. Для получения точной информации по отдельному региону рекомендуем следить за сообщениями операторов системы распределения (облэнерго). Перечень облэнерго можно найти по ссылке", — говорится в сообщении.

Ситуация с электроэнергией в Украине

Сегодня, 13 декабря, последний энергоблок-"тысячник" АЭС, выведенный из рабочего строя после ракетного обстрела РФ 23 ноября, подключили к энергосистеме. Таким образом, энергосистема получила дополнительных 1000 МВт-ч электроэнергии.

Как заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, это еще один шаг к стабильности энергосистемы. Все 9 энергоблоков атомных электростанций, которые расположены на подконтрольной Украине территории, работают на максимальной мощности для обеспечения потребностей населения.

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