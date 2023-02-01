В энергосистеме сохраняется значительный дефицит – в "Укрэнерго" предупредили об аварийных отключениях

По состоянию на 1 февраля в энергосистеме Украины сохраняется значительный дефицит. Потребление электроэнергии на том же уровне, что и во вторник, 31 января.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

В "Укрэнерго" объяснили, что причиной дефицита в энергосистеме являются ракетные и дроновые атаки, повредившие электростанции и высоковольтную сеть.

"В результате 13 ракетных и 15 дроновых российских атак повреждены электростанции (генерирующие мощности) и высоковольтные сети системы передачи. Повреждения сложные и масштабные. Энергосистема все еще восстанавливается от нанесенных ударов. Кроме того, несколько блоков тепловых электростанций по технологическим причинам находятся в ремонте. производство электроэнергии на работающих электростанциях не может полностью покрыть потребление", — говорится в сообщении.

Ко всем облэнерго доведены несколько увеличенные лимиты потребления, действующие в течение суток. В настоящее время превышение лимитов не фиксируется. Но компания предупреждает, что в течение суток при несоблюдении лимитов будут применяться аварийные отключения.

Энергетики также продолжают восстанавливать объекты энергетической инфраструктуры, поврежденные во время последней массированной атаки 26 января.

Ракетные удары и атаки дронами объектов энергосистемы Украины

Энергосистема Украины уже пережила 13 ракетных атак врага и 15 волн атак БПЛА по энергообъектам.

Кроме того, более 10 ГВт основных установленных мощностей пока недоступны украинской энергосистеме и находятся под контролем врага. Это самая большая в Украине и Европе Запорожская АЭС, а также Запорожская ТЭС, Луганская ТЭС, Углегорская ТЭС, Каховская ГЭС.

Кроме этого, на временно оккупированных южанах также расположено большинство ветровых и солнечных электростанций.

В результате массированного обстрела Украины 26 января вражеские ракеты попали в объекты критической энергетической инфраструктуры.

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