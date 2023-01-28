В энергосистеме значителен дефицит: в "Укрэнерго" рассказали, где самая сложная ситуация со светом

В энергосистеме Украины в субботу, 28 января, дефицит остается значительным. Самая сложная ситуация в Одесской области. Там из-за значительных повреждений восстановления плановой схемы питания требует больше времени, чем раньше.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрэнерго".

Отмечается, что потребление электроэнергии уменьшилось, что характерно для выходных. Впрочем, объем уменьшения невелик.

Ко всем облэнерго доведены лимиты потребления, действующие в течение суток. Каждый из них в своем регионе составляет графики плановых почасовых отключений, обеспечивающих потребление области на уровне доказанного лимита.

"В результате российских ракетных и дроновых атак повреждены электростанции и высоковольтная сеть. Атака россиян 26 января нанесла существенные повреждения нескольким объектам высоковольтной сети. Впрочем, энергосистема все еще восстанавливается после предыдущих серий вражеских ракетных обстрелов, повлекших повреждение энергоблоков электро сообщении.

В компании отмечают, что продолжается восстановление объектов энергетической инфраструктуры, поврежденных во время массированной атаки 26 января. В целом энергосистема Украины уже пережила 13 ракетных атак врага и 15 ударов БПЛА по энергообъектам. Кроме того, более 10 ГВт основных установленных мощностей пока недоступны украинской энергосистеме и находятся под контролем врага.

Как сообщалось, утром в четверг, 26 января, российские кафиры нанесли очередной удар по энергетической системе Украины. Больше всего от российского террора пострадали Киевская, Одесская и Винницкая области.

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