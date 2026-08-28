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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Время на прочтение
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В Энгельсе СБУ поразили Ту-95МС, который бил ракетами по Украине: детали от Зеленского

На военном аэродроме был поврежден самолет Ту-95МС, применяемый Россией для ударов ракетами.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Ту-95

Ту-95

Ночью 28 августа в городе Энгельс Саратовской области (РФ) украинские военные поразили ракетоноситель к Ту-95МС. Эти бомбардировщики наносят ракетные удары по территории Украины.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

«В российском Энгельсе воины „Альфы“ СБУ поразили ракетоноситель ТУ-95МС. Именно такие самолеты наносят удары по Украине», — подчеркнул глава государства.

Зеленский также подтвердил, что Сил обороны атаковали нефтеперерабатывающий завод в Ярославском регионе, расстояние до которого — тысяча километров от линии фронта.

«Были и наши справедливые ответы на российскую войну в Черном море», — добавил президент.

Заметим, аэродром «Энгельс» — одна из главных баз стратегической авиации России, откуда взлетают ракетоносцы Ту-95МС и Ту-160 для атак по Украине.

Аэропорт неоднократно становился целью ударов ВСУ. В ночь на 20 марта 2026 после атаки детонировали боеприпасы, а в декабре 2025 были повреждены стратегические бомбардировщики.

Удары по РФ 28 августа — что известно

Российские ресурсы сообщали, что этой ночью в Саратовской области раздалась серия взрывов, а в районе Энгельса якобы работала противовоздушная оборона. В регионе выли сирены из-за угрозы беспилотников.

Кроме того, дроны устроили «бавовну» в Ярославской области. Генштаб ВСУ заявил об ударе по НПЗ «Славнефть-ЯНОС» в Ярославле. На территории предприятия произошел пожар.

В то же время мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что российское ПВО якобы уничтожило два дрона, которые направлялись в столицу.

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