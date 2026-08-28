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- Украина
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В Энгельсе СБУ поразили Ту-95МС, который бил ракетами по Украине: детали от Зеленского
На военном аэродроме был поврежден самолет Ту-95МС, применяемый Россией для ударов ракетами.
Ночью 28 августа в городе Энгельс Саратовской области (РФ) украинские военные поразили ракетоноситель к Ту-95МС. Эти бомбардировщики наносят ракетные удары по территории Украины.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.
«В российском Энгельсе воины „Альфы“ СБУ поразили ракетоноситель ТУ-95МС. Именно такие самолеты наносят удары по Украине», — подчеркнул глава государства.
Зеленский также подтвердил, что Сил обороны атаковали нефтеперерабатывающий завод в Ярославском регионе, расстояние до которого — тысяча километров от линии фронта.
«Были и наши справедливые ответы на российскую войну в Черном море», — добавил президент.
Заметим, аэродром «Энгельс» — одна из главных баз стратегической авиации России, откуда взлетают ракетоносцы Ту-95МС и Ту-160 для атак по Украине.
Аэропорт неоднократно становился целью ударов ВСУ. В ночь на 20 марта 2026 после атаки детонировали боеприпасы, а в декабре 2025 были повреждены стратегические бомбардировщики.
Удары по РФ 28 августа — что известно
Российские ресурсы сообщали, что этой ночью в Саратовской области раздалась серия взрывов, а в районе Энгельса якобы работала противовоздушная оборона. В регионе выли сирены из-за угрозы беспилотников.
Кроме того, дроны устроили «бавовну» в Ярославской области. Генштаб ВСУ заявил об ударе по НПЗ «Славнефть-ЯНОС» в Ярославле. На территории предприятия произошел пожар.
В то же время мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что российское ПВО якобы уничтожило два дрона, которые направлялись в столицу.