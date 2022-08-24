Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Эрдогана заявили, что возвращение Крыма Украине должно быть "основой любого соглашения с РФ"

Дата публикации
Просмотры
1288
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Эрдогана заявили, что возвращение Крыма Украине должно быть "основой любого соглашения с РФ"

Крым, иллюстрация / Фото: Getty Images

Незаконно захваченный россиянами Крым должен быть возвращен Украине.

Механизм возвращения украинского Крыма может быть положен в основу соглашения между украинскими и российскими сторонами.

Об этом сообщил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калин в интервью CNN.

"Анексия Крыма Россией является незаконной, и позиция Турции по этому вопросу не изменилась с 2014 года. Крым является частью украинской территории. Это должно быть основой любого соглашения, которое будет заключено (между РФ и Украиной)", — заявил он.

Напомним, Эрдоган считает, что Россия должна вернуть оккупированный полуостров.

Ранее Зеленский заявил, что мы будем возвращать Крым любым путем, по которому решим.

Как сообщалось, Макрон призвал РФ прекратить войну и вывести войска из Украины.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация