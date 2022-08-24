В Эрдогана заявили, что возвращение Крыма Украине должно быть "основой любого соглашения с РФ"

Механизм возвращения украинского Крыма может быть положен в основу соглашения между украинскими и российскими сторонами.

Об этом сообщил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калин в интервью CNN.

"Анексия Крыма Россией является незаконной, и позиция Турции по этому вопросу не изменилась с 2014 года. Крым является частью украинской территории. Это должно быть основой любого соглашения, которое будет заключено (между РФ и Украиной)", — заявил он.

Напомним, Эрдоган считает, что Россия должна вернуть оккупированный полуостров.

Ранее Зеленский заявил, что мы будем возвращать Крым любым путем, по которому решим.

Как сообщалось, Макрон призвал РФ прекратить войну и вывести войска из Украины.

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