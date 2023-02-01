В ЕС хотят научить вдвое больше украинских солдат воевать против России — СМИ

Европейские чиновники в Брюсселе объявили, что новая цель – провести учения для 30 тысяч украинских бойцов в странах ЕС. До сих пор целью было обучить около 15 тысяч солдат.

Об этом сообщает Die Welt.

Так, в ноябре министры иностранных дел стран-членов ЕС приняли решение о начале учебной миссии. Тогда речь шла о том, что сначала до 15 тысяч украинских военных должны пройти учения в Германии, Польше и других странах ЕС.

Согласно первоначальным планам, Германия хотела за первые несколько месяцев подготовить до 5 тысяч украинских военных. Однако это количество должно зависеть от того, сколько военнослужащих Минобороны Украины вообще может поехать на учения с учетом войны.

Напомним, Польша хочет сократить время учений украинских военных на боевых танках Leopard 2 до пяти недель вместо десяти.

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