В ЕС назвали количество украинцев, которые сейчас находятся под временной защитой

Украинцы / © ТСН

Реклама

На территории Европейского Союза сейчас проживают около 4,7 миллиона украинских граждан, которые пользуются механизмом временной защиты.

Об этом сообщила спецпредставительница ЕС по вопросам украинцев Илва Йоханссон корреспонденту «Европейской правды» Татьяне Высоцкой.

«Речь идет о 4,7 миллиона украинцев, которые сейчас пользуются временной защитой в государствах-членах ЕС. И это количество растет прямо сейчас», — отметила Йоханссон.

Реклама

Она уточнила, что еженедельно в страны ЕС прибывают новые люди, которые подают заявления на получение временной защиты.

«Цифры продолжают расти. Впрочем, временная защита должна оставаться временной», — подчеркнула представительница Еврокомиссии.

Йоханссон также заявила, что Евросоюз переходит к новому этапу сотрудничества с украинцами — от защиты к партнерству.

«Теперь мы сосредоточимся на новой фазе — переходе от временной защиты к партнерству. Мы переходим от статуса беженца к формированию диаспоры», — подчеркнула она.

Реклама

Напомним, ранее мы писали о том, что польское правительство предупредило украинцев в стране о попытках вербовки со стороны российских спецслужб.

Напомним, ранее мы писали о том, что сколько украинских беженцев в ЕС и где их больше всего