В ЕС назвали месяц, когда начнутся переговоры с Киевом о вступлении: Украина готова

Украина готова начать переговоры о вступлении в ЕС уже в июне.

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова считает, что Украина готова уже в конце июня начать переговоры о вступлении в Евросоюз.

Об этом она рассказала в интервью "Украинскому радио".

Посол подчеркнула, что политический сигнал относительно начала переговоров с Украиной и Молдовой со стороны ЕС был послан еще в декабре прошлого года.

"Украина находится на правильном пути, она готова к переговорам", – сказала Матернова.

Она добавила, что, очевидно, остались реформы, которые следует продолжать. Однако глава представительства ЕС считает, что их можно будет продолжать в течение переговоров по вступлению.

"Поэтому я не могу гарантировать, но могу сказать, что очень надеюсь, что переговоры начнутся в июне", – добавила Матернова.

Напомним, ранее вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина сообщила, что Украина имеет "джентльменскую договоренность" с большинством стран Евросоюза о том, что переговоры о вступлении государства в ЕС начнется в июне 2024 года.

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