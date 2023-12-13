В ЕС обсуждают упрощение переговорного процесса для Украины: что известно

С решением о начале вступительных переговоров для Украины и Молдовы ЕС, скорее всего, предложит новую процедуру их проведения.

В Европе существует практика изменения переговорной рамки для присоединяющихся к Евросоюзу государств, и сейчас уже идет обсуждение того, какой должна быть украинская переговорная рамка.

Об этом рассказал журналистам в Брюсселе анонимный высокопоставленный чиновник Еврокомиссии.

"Ситуация меняется. Переговорные рамки для Албании и Северной Македонии иные, чем действуют для Сербии и Черногории. А у них они иные, чем были для Турции. Какова будет переговорная рамка для Украины и Молдовы — увидим, ее должен утвердить Совет ЕС. Но мы можем рассчитывать, что они будут другими и более упрощенными", – предположил чиновник Еврокомиссии.

Переговорную рамку обычно утверждают спустя некоторое время после политического решения о начале переговоров, которое лидеры ЕС будут рассматривать на саммите 14-15 декабря. Если же консенсус по поводу переговоров не будет достигнут сейчас – то и официальная подготовка к созданию "рамки" будет отсрочена.

По словам чиновника, одна из идей, которая сейчас дискутируется – упростить процедуру открытия и закрытия отдельных переговорных глав. Сейчас эта процедура требует консенсуса, то есть позволяет Венгрии или другому государству блокировать процесс примерно 100 раз в течение переговоров. В ЕС ранее убедились во вреде такого подхода, ведь он значительно замедляет переговоры, например с государствами Западных Балкан.

Еще один вызов – то, что после такого решения движение Украины к членству станет проще, чем для балканских государств, а это для многих неприемлемо.

"Это интрига – как изменение украинской рамки изменит те начавшиеся переговоры для Западных Балкан", – предположил представитель Еврокомиссии.

Напомним, президентка Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина почти полностью выполнила рекомендации Европейской комиссии по преобразованиям на пути к членству в Евросоюзе. Она также подчеркнула, что страна продемонстрировала решительность в реализации реформ.

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