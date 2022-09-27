В ЕС обсуждают возможное отключение от SWIFT еще 4 российских банков

В России могут отключить еще 4 банка России от системы SWIFT.
В ЕС сейчас обсуждают эту возможность.
Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.
"Сообщается, что ЕС обсуждает отключение от SWIFT еще четырех российских банков: Газпромбанк, Альфа-Банк, Росбанк и Тинькофф Банк. Газпромбанк занимается расчетами за экспорт российского газа. Группа Макфола-Ермака предложила отключить все топ-30 российских банков еще в апреле", – написал Ермак.
Напомним, в восьмой пакет санкции против РФ может также войти ограничение цены на нефть.
Читайте также:
- Битва между телевизором и холодильником: как сохранить европейскую поддержку Украины на фоне экономических трудностей – опрос экспертов
- РФ начала адаптировать свой бюджет к нуждам войны с Украиной — Bloomberg
- Эксперт рассказал, может ли мир повлиять на Путина и чего добивается Кремль