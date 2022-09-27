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В ЕС обсуждают возможное отключение от SWIFT еще 4 российских банков

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В ЕС обсуждают возможное отключение от SWIFT еще 4 российских банков

В России могут отключить еще 4 банка России от системы SWIFT.

В ЕС сейчас обсуждают эту возможность.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Сообщается, что ЕС обсуждает отключение от SWIFT еще четырех российских банков: Газпромбанк, Альфа-Банк, Росбанк и Тинькофф Банк. Газпромбанк занимается расчетами за экспорт российского газа. Группа Макфола-Ермака предложила отключить все топ-30 российских банков еще в апреле", – написал Ермак.

Напомним, в восьмой пакет санкции против РФ может также войти ограничение цены на нефть.

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