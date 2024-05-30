В ЕС ошеломили заявлением об Украине и транзите российского газа

Пятилетнее соглашение, которое было заключено в 2019 году, не будет продолжаться.

Евросоюзу было более двух лет, чтобы подготовиться к прекращению транзита российского газа через ГТС Украины, поэтому нет оснований просить Украину продлевать какие-либо транзитные контракты с российскими компаниями.

Об этом в Брюсселе перед началом Совета министров ЕС по энергетике заявила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон, сообщает "Укринформ".

“Транзитное соглашение, разрешающее экспорт российского газа и его доставку через украинский маршрут, было продлено в 2019 году сроком на пять лет. Это означает, что действие контракта завершается в конце этого года. Я посетила Киев несколько недель назад, и я была очень четкой в общении с нашими украинскими партнерами. Европа готовилась к этому моменту, когда транзитное соглашение прекратит действие, уже более двух лет”, — сказала еврокомиссар.

"Мы нашли альтернативные пути поставок, и с нашей стороны нет никакой необходимости обращаться с запросом к украинцам, чтобы они приобщались к любым переговорам с российскими компаниями", — добавила Симсон.

Напомним, в Украине категорически отвергли любые коммерческие соглашения, позволяющие российскому природному газу продолжать поступать через страну по окончании текущего транзитного соглашения в конце года.

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