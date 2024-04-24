В ЕС отреагировали на прекращение предоставления консульских услуг украинским мужчинам за границей

В комиссии не сообщили — поддерживают такое решение Киева или нет.

В Европейской комиссии заявили, что "приняли к сведению" прекращение предоставления консульских услуг украинским мужчинам призывного возраста за границей.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на еврочиновников.

"Мы принимаем это объявление к сведению. У меня нет конкретных комментариев, когда речь идет о Директиве о временной защите (документ регулирует пребывание переселенцев из Украины на территории ЕС — ред.). Мы не различаем пол, а также призывной статус. Это все, что мы должны сказать со своей стороны", — подчеркнула пресс-секретарь Еврокомиссии по внутренним делам, миграции и внутренней безопасности Анита Хиппер.

Тем не менее, Хиппер отказалась сказать, поддерживают ли в ЕС или нет такое решение украинской власти. Не прокомментировала она и то, будут ли депортации подлежать украинские мужчины, которые окажутся на территории ЕС с просроченными документами.

Между тем представитель Еврокомиссии Эрик Мамер подчеркнул, что они, мол, не могут комментировать решение Киева.

"Не нам комментировать решение украинского правительства относительно мер, которые необходимо принять в контексте конфликта. Единственное, что мы можем сделать, — это объяснить, какая ситуация с этими лицами, которые находятся на территории Европы. Это то, что мы можем предпринять", — говорит Эрик Мамер.

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Напомним, с 23 апреля консульства Украины прекратили предоставление услуг мужчинам призывного возраста. Теперь они смогут только оформлять документы для возвращения в Украину.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что поручил диппредставительствам Украины за границей "принять меры по восстановлению справедливого отношения к мужчинам мобилизационного возраста".

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