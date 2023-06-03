В ЕС ответили, будут ли вводить ограничения на въезд для мужчин из Украины

Европейская комиссия не намерена вводить ограничения на выезд из Украины в Евросоюз для мужчин призывного возраста.

Об этом заявила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йохансон, информирует Общественное.

Она отметила, что любой украинец, пересекающий границу, автоматически становится беженцем, если ему нужен подобный статус.

Йохансон заявила, что все украинцы "находятся под зонтиком Директивы о временной защите (Temporary Protection Directive, — ред.)".

"Поэтому мы не будем останавливать уезжающих в ЕС украинцев", — заявила она и добавила, что также страны Евросоюза не будут никого высылать против воли.

Напомним, ранее сообщалось, что Служба безопасности нейтрализовала еще 10 схем уклонения от призыва на военную службу по мобилизации.

Кроме того, мы ранее информировали, что на Волыни пограничники задержали 23-летнего уклоняющегося, который уже в четвертый раз пытался незаконно пересечь границу и бежать из Украины.

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